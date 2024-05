F1 GP Emilia Romagna - Wolff | Passi avant - setup ottimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Toto, team principal della Mercedes, è intervenuto nel venerdì delle prove libere del Gran Premio dell’ai microfoni di Sky Sport: “É da due anni che cerchiamo di capire questa macchina, ma qualche passo ini lo stiamo facendo”. “Abbiamo fatto deiini, con cambiamenti chiari sulla macchina. Andiamo bene nelle curve lente, ma anche in quelle veloci, è tutta una questione di bilanciamento. Due anni fa eravamo poco distanti da Red Bull, chiudendo in terza e quarta posizione, ma adesso Ferrari e McLaren hanno fatto deiini. Dobbiamo proseguire per piccoli step. Futuro? Adesso è importante concentrarci sulla nostra macchina. Con Hamilton e Russell abbiamo chiarito che le cose non stanno andando bene”, ...