Via la bandiera europea dai palazzi pubblici - scoppia la polemica sulla proposta di Borghi Lega

(Di venerdì 17 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 14:02 La stranadiarriva in un momento di crescente tensione politica e di dibattito sull’identità nazionale ed, con le elezioni ormai prossime e candidati di varie correnti politiche che propongono approcci totalmente diversi fra loro all’UE., noto per le sue posizioni euroscettiche, ha dichiarato: L'articolo proviene da Il Difforme.

Un titolo di Laurea valido in tutta l’Unione europea con infinite opportunità e sbocchi professionali. Ecco a cosa mira la Commissione europea che, giunta quasi alla fine del mandato, dà il via a un nuovo progetto che agevolerà la mobilità ...

La Commissione europea vuole eliminare le barriere in modo che i terzi possano sviluppare più facilmente nuovi prodotti e servizi utilizzando i dati dei clienti delle istituzioni finanziarie. La base è un atto giuridico per un contesto di finanza ...

Borghi (Lega): "Togliamo l'obbligo di esporre la bandiera della Ue, esiste solo in Italia" - Borghi (Lega): "Togliamo l'obbligo di esporre la bandiera della Ue, esiste solo in Italia" - “La mia proposta di legge non è vietare la bandiera Ue, è semplicemente quella di togliere l’obbligo di mettere anche la bandiera dell’Unione europea, oltre a quella italiana, in tutti gli edifici ...

Politica UE. Paesi Bassi, per la prima volta in Europa gli agricoltori fanno parte di un governo - Politica UE. Paesi Bassi, per la prima volta in Europa gli agricoltori fanno parte di un governo - Un movimento di protesta degli agricoltori è entrato per la prima volta in un governo europeo, quello dei Paesi Bassi. Quale sarà il suo impatto sulle politiche agricole dell'Unione europea #EuropeNe ...

Le contromisure anti-Pechino di USA e UE - Le contromisure anti-Pechino di USA e UE - A distanza di dieci anni la sovraccapacità industriale cinese è tornata a essere uno dei dossier internazionali più scottanti. Gli Stati Uniti e l’Unione europea contestano che lo squilibrio interno t ...