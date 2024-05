The King of Kings | Oscar Isaac sarà Gesù nel nuovo film d’animazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mofac Animation ha trovato il suo. Come riportato in esclusiva da The Hollywood Reporter,ha firmato per interpretareCristo in Theofs, ilper famiglie realizzato dalla casa di animazione sudcoreana. Forest Whitaker è stato scelto per dare voce all’apostolo Pietro. I due si uniscono a un cast corale sempre più importante che include Kenneth Branagh, Uma Thurman e l’attore di Jojo Rabbit, Roman Griffin Davis. Alla regia, Seong-ho “Jay” Jang, noto come pioniere degli effetti visivi in ??Corea, mentre Anfernee Kim (Last Knights, The Crossing 2 di John Woo) si occuperà della produzione. La pellicola, incentrata sulla fede, è vagamente ispirata a La vita di nostro Signore, un racconto poco conosciuto di ...

