Pomigliano Danza si conferma eccellenza nel Sud Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Con la direzione di Edmondo Tucci incremento del 30% degli iscritti diÈ l’unica scuola dicomunale del Sudha raggiunto quest’anno l’apice della sua attività con un incremento di oltre il 30 per cento degli iscritti, con un numero record di allieve ed allievi, frutto di una programmazione dell’amministrazione comunale che a settembre ha voluto un cambio di guardia alla guida artistica, con il nuovo direttore, già primo ballerino del Teatro di San Carlo di Napoli, Edmondo Tucci. Numeri che si riflettono sulla due giorni di spettacolo di fine anno della scuola al Teatro Mediterraneo di Napoli, iniziata ieri sera con le esibizioni delle più piccole, ma anche con una suggestiva “Ouverture” iniziale a cui ha preso parte l’intero corpo ...

Pomigliano d’Arco, Giorno del gioco: coinvolti oltre mille ragazzi. Il 22 maggio i bambini si riapproprieranno della città - pomigliano d’Arco, Giorno del gioco: coinvolti oltre mille ragazzi. Il 22 maggio i bambini si riapproprieranno della città - pomigliano d'Arco, Giorno del gioco: coinvolti oltre mille ragazzi. Il 22 maggio i bambini si riapproprieranno della città ...

Giorno del gioco, a Pomigliano coinvolti oltre mille ragazzi - Giorno del gioco, a pomigliano coinvolti oltre mille ragazzi - pomigliano D'ARCO – I bambini e gli adolescenti di pomigliano d'Arco, si riappropriano della loro città con la seconda edizione del "Giorno del Gioco" che si ...

Pomigliano, all’Ic “Falcone” Best Side Story promuove l’innovazione - pomigliano, all’Ic “Falcone” Best Side Story promuove l’innovazione - pomigliano d’Arco: all'Ic "Falcone" Best Side Story promuove l’innovazione e l’inclusione: "Un polo sociale e culturale" ...