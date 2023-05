Paper Moon - Luna di carta | La prima volta che abbiamo visto Tatum O' Neal | bambina da Oscar

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 maggio 2023)diusciva negli Stati Uniti il 9 maggio del 1973:O', recitava per lasul grande schermo accanto al padre, Ryan O', per una di quelle interpretazioni indelebili, che le portarono l'come miglior attrice non protagonista.di, di Peter Bogdanovich, usciva negli Stati Uniti il 9 maggio del 1973. È lasul grande schermo di una di quelle attrici bambine che non ci saremmo scordati facilmente. ÈO', che recitava per lasul grande schermo accanto al ...