Catania - papà becca la figlia in macchina con due ragazzi | li fa scender - finisce in dramma

(Di sabato 18 maggio 2024) Ha visto laincon duee non ci ha visto più: li ha fattie, li ha presi a sberle ma poi è stato gambizzato da uno di essi. È stata fatta luce sul ferimento a Grammichele, nel Catanese, di un uomo di 40 anni, pregiudicato, avvenuto il 24 settembre scorso. I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di tredi Caltagirone: uno di 26 anni è stato portato in carcere, uno di 23 ai domiciliari e per il terzo, di 24 anni, è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune. I reati sono, a vario titolo, lesioni personali aggravate in concorso mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Teatro del fatto di sangue fu la piazza Carlo Maria Carafa: il pregiudicato fu ferito alle gambe da due ...

Social, Un evento tragico ha scosso la cittadina di Cardigan in Galles quando è stata data la notizia del ritrovamento di una bimba morta in un’auto. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: ...

Social, Un evento tragico ha scosso la cittadina di Cardigan in Galles quando è stata data la notizia del ritrovamento di una bimba morta in un’auto. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: ...

Grammichele, 40enne fa scendere la figlia in auto con due giovani: gli sparano alle gambe (VIDEO) - Grammichele, 40enne fa scendere la figlia in auto con due giovani: gli sparano alle gambe (VIDEO) - Al mattino avrebbe visto la figlia nell'auto di due giovani. L'avrebbe fatta scendere ed avrebbe schiaffeggiato i due togliendo inoltre loro la vettura. La sera li avrebbe incontrati per restituire l' ...

La figlia è con due ragazzi, il papà li schiaffeggia e loro gli sparano alle gambe VIDEO - La figlia è con due ragazzi, il papà li schiaffeggia e loro gli sparano alle gambe VIDEO - La figlia è in macchina con due giovani: papà geloso la fa scendere e li schiaffeggia, loro gli sparano alle gambe.

La figlia è in macchina con due giovani: papà geloso la fa scendere e li schiaffeggia, loro gli sparano alle gambe - La figlia è in macchina con due giovani: papà geloso la fa scendere e li schiaffeggia, loro gli sparano alle gambe - Vede la figlia nell'auto di due giovani e si infuria. Li ferma, la fa scendere, poi scatena la rabbia contro i due. Inoltre, il papà geloso non contento "ruba" la macchina e ...