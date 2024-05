Gp Imola - Verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Maxcon la Redinposition anel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746., alla settimastagionale e alla 39esima della carriera, precede le McLaren di Oscar Piastri, secondo, e di Lando Norris, terzo. Il monegasco Charles Leclerc è quarto in griglia con lae chiude la seconda fila. Lo spagnolo Carlos Sainz, quinto, apre la terza fila con l’altra rossa. In sesta posizione la Mercedes di George Russell. Settima posizione per la RB del giapponese Yuki Tsunoda, affiancato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. In quinta fila la RB di Daniel Ricciardo e la Haas di Nico Hulkenberg. La ...

