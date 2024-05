WTA Roma - Iga Swiatek di nuovo regina di Roma | Sabalenka battuta in due set

(Di sabato 18 maggio 2024) Igascrive un’altra piccola pagina di storia del tennis femminile. La numero 1 al mondo si conferma la più forte al mondo nella storia sulla terra vincendo per la terza volta gli Internazionali d’Italia; Arynasi arrende con un netto 6-2 6-3 in un’ora e mezza, sul mattone tritato più difficile da gestire per la bielorussa. La numero 1 al mondo diventa la terza tennista della storia a vincere nello stesso anno Madrid e, come fecero Dinara Safina nel 2009 e Serena Williams nel 2013. Il gioco di, fatto di tanti anticipi, emerge già nel terzo gioco, approfittando dei soliti problemi di continuità al servizio della sua dirimpettaia: strappo immediato e servizio ghermito a zero. La numero 1 al mondo non sfrutta un’altra chance a proprio favore, ma lo scambio è gestito da lei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Swiatek-Gauff – Sabalenka-Collins 15-15 Prima vincente. 0-15 Largo il rovescio difensivo di Sabalenka. 5-3 A zero la polacca . 40-0 Servizio e rovescio lungolinea della n.1 del mondo. 30-0 Prima vincente ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Swiatek-Gauff – Sabalenka-Collins Si chiude qui la DIRETTA LIVE della finale femminile degli Internazionali d’Italia 2024 . A domani per Errani/Paolini che si giocano il titolo di doppio femminile. Un saluto ...

