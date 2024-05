Claudio Ranieri , tecnico del Cagliai, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con il Milan . Viola recupera to

In vista di Euro2024 il ct della Germania ha comunicato la lista dei convocati : la scelta sul difensore del Milan Malick Thiaw Il campionato sta ormai finendo ma per i giocatori non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza. Questa estate, ...

Ecco i convocati della Francia per gli Europei 2024 , in lizza anche tre giocatori del Milan . Ecco la lista completa

Torino, i CONVOCATI per per il Milan: la SCELTA su Djidji - Torino, i convocati per per il milan: la SCELTA su Djidji - Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il milan. Torna a disposizione Djidji. Di seguito l’elenco completo.

Palladino, ultima in casa con il Monza La sua risposta è chiara - Palladino, ultima in casa con il Monza La sua risposta è chiara - Raffaele Palladino è pronto per lasciare il Monza Ecco la sua risposta oggi in conferenza stampa: "Non sono l’interlocutore adatto per rispondere a queste domande. Io penso al campo, l’esito del mio ...

Lazio, la squadra in partenza per Milano: le immagini da Fiumicino - VIDEO - Lazio, la squadra in partenza per milano: le immagini da Fiumicino - VIDEO - Gli uomini di Tudor, che tra i convocati ha recuperato anche Luis Alberto, si metteranno a caccia dei tre punti fondamentali per consolidare la qualificazione in Europa League.