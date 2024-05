Zhang vicino all’addio? Inter - da Oaktree arriva una sicurezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Se entro il 20 maggio prossimo Stevennon ripagherà il debito addovrà lasciare le redini dell’al fondo americano. Proprio da quest’ultimouna certezza per il futuro del club nerazzurro. NOVITÀ – Stevenpresumibilmente lascerà l’proprio il prossimo 20 maggio. Mancano due giorni alla fine della sua esperienza da presidente nerazzurro, perciò è impensabile che trovi i soldi per pagare il debito ad. I 275 milioni di euro di prestito concessi nel 2021 sono aumentati con gliessi, oggi rappresentano una soglia insormontabile dal rappresentante della proprietà Suning. Se entro martedì la situazione rimarrà quella attuale allora verrà attivata la procedura per l’escussione del pegno da parte di ...