Juventus - Yildiz saluta Allegri | La ringrazi - non la dimenticherò mai

(Di sabato 18 maggio 2024) Kenan, attaccante dellaclasse 2005,attraverso il proprio profilo Instagram Massimiliano, tecnico bianconero esonerato nella giornata di ieri: “Lao per tutto e non lamai”. Queste le parole del giovane talento turco, che ha trovato spazio tra le fila dellaanche grazie al sostegno dell’allenatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN(@kenanofficial) SportFace.

Buone notizie per il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri, che alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani a Roma recupera Danilo e Yildiz . I due erano in dubbio ieri, soprattutto il turco a causa di un ...

La Juventus Next Gen prosegue il suo cammino ai playoff di Lega Pro, dopo la vittoria contro il Pescara ora la sfida è in andata e ritorno...

