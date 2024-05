Pronostico e quote Alexander Zverev – Nicolas Jarry - Finale ATP Roma 19-05-2024

(Di sabato 18 maggio 2024) La presenza diha evitato una clamorosatutta cilena dopo che il tedesco ha rischiato contro Tabilo in semi, avendo la meglio solo al terzo set dopo aver perso 6-1 il primo. Peccato per il Cile ovviamente, ma è una buona cosa per il torneono che in campo ci sia un InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Una partita difficile e una vittoria in rimonta per Alexander Zverev nella prima semifinale del singolare maschile degli Internazionali d’ Italia a Roma. Il tedesco ha battuto con il punteggio di 1-6 7-6 (4) 6-2 il cileno Alejandro Tabilo e per la ...

ATP/WTA Roma, il programma di domenica 19: Errani/Paolini non prima delle 13:30, alle 17 Zverev vs Jarry (anche in chiaro sui canali RAI) - ATP/WTA Roma, il programma di domenica 19: Errani/Paolini non prima delle 13:30, alle 17 zverev vs Jarry (anche in chiaro sui canali RAI) - Siamo giunti all’epilogo degli Internazionali BNL d’Italia 2024, si assegnano i due titoli di doppio e quello del singolare maschile. Domenica 19 maggio si parte a mezzogiorno con la finale di doppio ...

Tennis, in finale il tedesco Zverev contro il cileno Jarry - Tennis, in finale il tedesco zverev contro il cileno Jarry - Sarà tra alexander zverev e Nicolas Jarry la finale maschile degli Internazionali d’Italia di tennis. Nella seconda semifinale di ieri sera, venerdì 17 maggio, il cileno ha battuto in 3 set, con il pu ...

Zverev-Jarry: orario e dove vedere la finale degli Internazionali di Roma - zverev-Jarry: orario e dove vedere la finale degli Internazionali di Roma - Siamo arrivati all'ultimo atto del torneo del Foro Italico. La finale degli Internazionali di Roma, forse inaspettatamente, sarà quella tra alexander zverev e Nicolas Jarry. Il tedesco di origini russ ...