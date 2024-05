Schillaci | Stiamo lavorando per tagliare le liste di attesa

(Di sabato 18 maggio 2024) SPOLETO – “a un decreto per ridurre led’”. A dirlo e’ stato il ministro della salute, Orazio(foto), in visita all’ospedale di Spoleto per inaugurare la nuova tac e il nuovo accelerato lineare. Alle opposizioni di governo che contestano all’esecutivo di aver tagliato fondi alla sanita’, il ministro ha ricordato: “Abbiamo messo 4 miliardi in piu’ sulla sanita’ nazionale. Quest’anno – ha aggiunto Orazio– il fondo ha superato 134 miliardi e se andate a vedere le previsione, ci saranno altri soldi messi nella prossima finanziaria”. “a un progetto per la riduzione delled’che nessun governo ha avuto il coraggio di fare e quindi credo che ...

