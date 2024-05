Il Borussia Dortmund saluta Reus con la guardia d’onore | l’ultima partita in casa diventa una festa

Pen Ultima gara della stagione per il Borussia Dortmund prima della finalissima di Wembley contro il Real Madrid, e i gialloneri chiudono il loro campionato ricevendo in casa il già retrocesso SV Darmstadt . Una stagione altalenante in campionato ...

Bundesliga, il Leverkusen sa solo vincere, l'Union si salva in extremis - Bundesliga, il Leverkusen sa solo vincere, l'Union si salva in extremis - Nel 34° turno di campionato arrivano anche i verdetti per l’Europa League, la Conference League e la zona retrocessione ...

Bundesliga, i verdetti dopo l'ultima giornata: zona Europa, spareggio e retrocesse. Tutti gli incastri - Bundesliga, i verdetti dopo l'ultima giornata: zona Europa, spareggio e retrocesse. Tutti gli incastri - Si chiude la stagione 2023/24 di Bundesliga, con l`ultima giornata andata in scena oggi sui campi della Germania. Un ultimo importante turno che ha contribuito.

