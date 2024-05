Lecce-Atalanta diretta - raddoppio degli ospiti

(Di sabato 18 maggio 2024) Per ilpoco più di una passerella, per l'la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la penultima...

Per il Lecce poco più di una passerella , per l'Atalanta la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la penultima...

Per il Lecce poco più di una passerella, per l'Atalanta la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la penultima...

Per il Lecce poco più di una passerella, per l'Atalanta la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la penultima...

LIVE! Segui in diretta la conferenza stampa post partita di Gotti - LIVE! Segui in diretta la conferenza stampa post partita di Gotti - Luca Gotti, tecnico del Lecce, risponde alle domande della stampa sull'incontro interno con l'Atalanta. Segui le sue parole in diretta aggiornando questo articolo.

Lecce-Atalanta diretta, ospiti in vantaggio - lecce-atalanta diretta, ospiti in vantaggio - Per il Lecce poco più di una passerella, per l'Atalanta la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la ...

Serie A: Lecce-Atalanta 0-1 DIRETTA e FOTO - Serie A: lecce-atalanta 0-1 diretta e FOTO - Alla Dea manca la matematica certezza della qualificazione in Champions in attesa della finale di Europa League (ANSA) ...