Abodi CONTRO Allegri | Ho visto comportamenti INADEGUATI - lo sport deve dare l’ESEMPIO

YILDIZ saluta Allegri: “La ringrazio per tutto e non la dimenticherò mai” - YILDIZ saluta Allegri: “La ringrazio per tutto e non la dimenticherò mai” - Kenan Yildiz, tramite Instagram, ha voluto salutare Massimiliano Allegri che ieri ha lasciato la Juventus: "La ringrazio per tutto e non la dimenticherò mai", ha scritto il numero 15 juventino.

Roma, De Rossi: "Pjanic andò alla Juve insultato, ma a Roma andava a 2000 all'ora" - Roma, De Rossi: "Pjanic andò alla Juve insultato, ma a Roma andava a 2000 all'ora" - Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza tornando su un altro aspetto: "Il primo requisito sarà la fame, devono sentirsi a Roma come se fosse la miglior cosa che ...

Abodi, in campo e fuori troppi comportamenti non adeguati - abodi, in campo e fuori troppi comportamenti non adeguati - Vediamo ancora tante volte negli stadi comportamenti in campo e in tribuna che non sono adeguati". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea abodi, intervenendo a Castellammare di ...