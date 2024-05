Pisa - turista irlandese denuncia | Stuprata dentro un van

(Adnkronos) – Una turista irlandese di 39 anni ha denuncia to di essere stata vittima di uno stupro dentro un van nella zona della stazione ferroviaria a Pisa . Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno raccolto la querela ...

I fatti risalirebbe alla notte tra giovedì e venerdì. Dopo aver passato la serata fuori con un'amica, la 39enne irlandese ha denunciato di essersi ritrovata in un van, senza saper dire come ci è finita, con un uomo di carnagione chiara che abusava ...