LIVE Italia-Turchia 0-0 - Nations League volley femminile in DIRETTA | 11- - iniziata la partita

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-10 Va a segno Vargas, che mette fine al primo scambio lungo del match sfruttando un’incomprensione di Bonifaci e Cambi. 11-9 Karakurt piega le mani alte del muro. 11-8 Punto in fotocopia a quello precedente con il pallone che si insacca nel muro turco. 10-8 Attacco di Vargas chiuso da Danesi. La palla si insacca nello spazio tra l’azzurra e la rete e non passa di poco. 10-7 Si ferma in rete il servizio di Vargas. 9-7 Attacco vincente di Vargas, che piazza il primo punto della propria. 9-6 Invasione di Karakurt. 8-6 Servizio corto di Cambi che mette in difficoltà la ricezione delle turche. 7-6 Attacco vincente di Cambi che ora va al servizio. 6-6 Ristabilisce la parità la formazione di casa. 6-5 Errore in attacco per la, torna avanti ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Turchia , partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della volley ball Nations League femminile 2024 di volley . Quarto ed ultimo impegno di questa prima settimana di VNL per le ragazze di Julio Velasco, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 È il momento degli inni nazionali . Si parte da quello italiano. 18.55 Se la Turchia è al completo non si può dire lo stesso dell’Italia con Velasco che ha rinunciato alle giocatrici impegnate nella ...

Volleyball Nations League, Italia-Turchia diretta live: Velasco contro Santarelli, Antropova sfida Vargas - Volleyball Nations League, Italia-Turchia diretta live: Velasco contro Santarelli, Antropova sfida Vargas - La corsa dell'Italia di Velasco in Volleyball Nations League continua ad Antalya contro la Turchia di coach Santarelli e del fenomeno Vargas: l'impresa può valere i Giochi. L’Italia è sesta nella ...