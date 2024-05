Come l’Arsenal potrebbe vincere la Premier League in uno scenario senza precedenti - anche se finisse a pari punti con il Manchester City!

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Manchester United Erik ten Hag continua ad affrontare domande sul suo futuro. L’olandese è entrato a far parte del club nell’aprile 2022 e detiene ancora il record di allenatore con la ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jadon Sancho potrebbe rimanere al Manchester United la prossima stagione se Erik ten Hag lascerà l’Old Trafford con l’allenatore del Bologna Thiago Motta uno dei candidati per sostituire l’allenatore ...

2024-05-16 18:48:10 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La difesa impoverita del Manchester United potrebbe essere rafforzata dal ritorno del nazionale inglese Harry Maguire per ...

THE ATHLETIC - Napoli, contatti con il Manchester United per Greenwood: i dettagli - THE ATHLETIC - Napoli, contatti con il manchester United per Greenwood: i dettagli - Il The Athletic, del gruppo editoriale New York Times, ha svelato i contatti in corso tra il Napoli Napoli ed il manchester United per il trasferimento di Mason Greenwood. Classe 2002, a soli 22 anni ...

Manchester City, 115 violazioni del Fair Play Finanziario Può pagare per evitare penalizzazioni: servono 415 milioni - manchester City, 115 violazioni del Fair Play Finanziario Può pagare per evitare penalizzazioni: servono 415 milioni - Il manchester City entro l`estate 2025 vedrà concretizzarsi il procedimento aperto dalla Premier League per le 115 violazioni del fair play finanziario interno.

Manchester City vince la Premier League se: le combinazioni con l'Arsenal - manchester City vince la Premier League se: le combinazioni con l'Arsenal - L'ultimo atto della Premier League 2023-24 si giocherà domenica 19 maggio. Il manchester City di Guardiola, dopo aver vinto il recupero della 34^giornata contro il Tottenham, è ora padrone del proprio ...