Cirulli e De Sisto nominati Responsabili di Dipartimenti in Valle Caudina per la Lega

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto

Waltere Mario Desono statidiper lain. Walterè stato nominato Responsabile del Dipartimento Sicurezza e Ambiente e Mario DeResponsabile del Dipartimento Politiche Imprenditoriali della. I due hanno dichiarato: "Ringraziamo l' Avvocato Luigi Bocchino, Segretario Provinciale, per l' incarico conferitoci che accettiamo consapevoli dellatà assunta. Ringraziamo poi l' Avv. On. Gianpiero Zinzi, Vice-Commissario Regionale ed in particolare il nostro punto di riferimento politico l' amico Avv. On. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile ...

