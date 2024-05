Giro d’Italia - rivincita di Ganna a Desenzano Pogacar secondo

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Filipposi prende lasu Tadejnella seconda e ultima crono del, dopo essersi visto sfilare all’ultimo il primato nella tappa contro il tempo di Perugia proprio dalla Maglia Rosa. Per l’azzurro, alla sua prima vittoria nella stagione, una prestazione mostruosa sui 31,2 km del percorso tra Castiglione delle Stiviere edel Garda con 35’02”, media di 53,434 km/h. Lo sloveno arriva con 29 secondi di ritardo ma comunque canta vittoria in classifica generale, dove consolida il suo primato, e ritrova alposto Geraint Thomas, oggi quarto nella prova contro l’orologio, che scavalca Danny Martinez, che concede 31? al gallese. Domani da Manerba del Garda a Livigno di 222 km, tappa di alta montagna con ...

Giro d'Italia, Ganna commosso: "Superati i miei limiti per battere Pogacar" - Filippo Ganna non riesce a trattenere le lacrime dopo aver vinto, davanti alla Maglia Rosa Tadej Pogacar, la 14esima tappa del Giro d'Italia 2024, una cronometro individuale di 31 chilometri da Castiglione delle Steviere a Desenzano del Garda. 'Non è mai facile vincere, però dentro di te riesci a trovare le energie quando le ...

