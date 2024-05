Arriva la sanatoria Salvini per piccoli problemi interni

(Di sabato 18 maggio 2024) Il Governo Meloni potrebbe varare presto un decreto salva-casa, la cosiddetta, un vero e proprio condono edilizio. “La maggioranza delle case degli italiani – ha spiegato il leader della Lega – ha: bagnetti, finestre, verande, soppalchi, tende: milioni di case bloccate dalla burocrazia, il nostro obiettivo è sanare queste piccole irregolarità interne”. Quelle a cui si riferisce il Ministrosono definite “modeste difformità”. Attualmente la “tolleranza” è al 2%, ma con la nuova norma – è scritto in un documento del Mit – la percentuale della tolleranza potrebbere all’8% nelle abitazioni fino a 100 metri quadri, per poi scendere, progressivamente, sino al 2% per quelle oltre i 500 metri quadri. Il Capitano dovrà ...

Le elezioni europee incombono e Matteo Salvini sta cercando disperatamente nuovi argomenti per la sua campagna elettorale. La questione dell’Autonomia non sembra più sufficiente a sostenere la sua propaganda. Così il leader del Carroccio qualche ...

