Ma è Starfield è Star Wars 1313 Una mod porta Boba Fett nel Campo Stellare - Sviluppata da Crozzbow e ShootTheGringo, l'espansione fan made di starfield a tema star wars 1313 si basa sui video gameplay trapelati di star wars 1313 e sulle scene pubblicate da LucasArts ...

Star Wars: Dawn of the Jedi, una gaffe del produttore svela il titolo ufficiale del prequel di James Mangold - Il film star wars: Dawn of the Jedi del regista James Mangold potrebbe aver appena ricevuto un nuovo titolo in base ai commenti di uno dei produttori.

L'emulazione nativa e upscalata della PlayStation 2 su PS5 è vicina alla realtà - Mentre Sony ha offerto una selezione di giochi per PlayStation 2 su PS4, gli utenti di PS5 non hanno ancora ricevuto lo stesso trattamento. Tuttavia, sembra che l'emulazione nativa dei giochi PS2 ...