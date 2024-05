Wta Strasburgo 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 19 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Il, glie l’didel WTA 500 diper la giornata di19. Sulla terra battuta francese iniziano le prime partite di main draw: sono quattro in totale, con l’esordio di Pavlyuchenkova e Svitolina tra le teste di serie. Si concludono anche le qualificazioni con gli ultimi quattro incontri. COURT PATRICE DOMINGUES Ore 10:00 – Bouzkova vs Bucsa (QUALI) a seguire – (8) Pavlyuchenkova vs Kalinina a seguire – Pliskova v Burel a seguire – Parry vs (7) Svitolina COURT 1 Ore 10:00 – Putintseva vs Krueger (QUALI) a seguire – Fernandez vs Potapova COURT 2 Ore 10:00 – Frech vs Saville (QUALI) a seguire – Paquet vs Andreeva (QUALI) SportFace.