Diffuso un video di sorveglianza in cui si vede Puff Daddy picchiare la ex Cassandra Ventura

(Di sabato 18 maggio 2024) La Cnn haundel 2016 in cui siSean Diddy Combs (più conosciuto come) afferrare Cassieper la nuca, scaraventarla a terra, prenderla a calci e trascinarla tenendola. La donna a novembre aveva denunciato l’ex compagno

Ieri, sera in chiusura della seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2024, in corso a Malmö in Svezia, la Rai ha erroneamente diffuso in video le percentuali del televoto. L’israeliana Eden Golan risulta la più votata con il 39,31 per ...

Libano, Israele diffonde video di attacco a siti di Hezbollah - Libano, Israele diffonde video di attacco a siti di Hezbollah - (LaPresse) Jet da combattimento israeliani hanno colpito un lanciatore di razzi ed edifici utilizzati da Hezbollah nel sud del Libano, nelle città di Kounine e Khiam, durante la notte. Lo ...