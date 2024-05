Il video con gli Highlights di Swiatek-Sabalenka , match valevole per la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2024 . La numero uno al mondo vince in due set, batte ancora la bielorussa e torna a trionfare al Foro Italico a due anni ...

Iga Swiatek torna Regina del Foro Italico . Per la terza volta negli ultimi quattro anni – dopo il back to back 2021/2022 – la numero uno del ranking mondiale conquista gli Internazionali d’Italia. Niente rivincita per Aryna Sabalenka , che si ...

Swiatek regina di Roma per la terza volta: battuta la Sabalenka in due set - swiatek regina di Roma per la terza volta: battuta la Sabalenka in due set - swiatek ha due volte la chance di chiudere sul 6-3 il secondo set e la sfrutta, infilando il quarto game consecutivo e ottenendo il successo in un'ora e ventotto minuti di gioco: per lei questo è il ...

Internazionali, Swiatek regina del Foro Italico: Sabalenka battuta in due set - internazionali, swiatek regina del Foro Italico: Sabalenka battuta in due set - In maniera fluida e facendo correre l'avversaria da una parte all'altra del campo, la swiatek non si è fatta intimorire pareggiando i conti sul proprio turno di servizio, 1-1. La prima svolta del ...

Swiatek vince gli Internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - swiatek vince gli internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - Gli internazionali di Roma hanno una sola regina: Iga swiatek. La polacca classe 2001 ha vinto ancora una volta la finale del torneo che si tiene sulla terra rossa della Capitale. Questa ...