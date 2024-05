Marisol in ansia per il problema al ginocchio a poche ore dalla finale di Amici 23

Amici, i finalisti a Verissimo. Marisol: «Sono agitata per la performance di stasera, il mio ginocchio non sta tanto bene» - Amici, i finalisti a Verissimo. marisol: «Sono agitata per la performance di stasera, il mio ginocchio non sta tanto bene» - I finalisti di Amici ospiti a Verissimo prima della finale. Mida: «Sono emozionato. Stiamo lavorando tutti per dare il massimo». Poi la parola passa a Sara: «Non me ...

Verissimo, Marisol preoccupa per la finale di Amici: “Il ginocchio non va bene” - Verissimo, marisol preoccupa per la finale di Amici: “Il ginocchio non va bene” - marisol sta ancora male con il ginocchio E' stato un percorso bellissimo quello dell'allieva di Alessandra Celentano ma da dicembre circa un infortunio al ...

Amici, le emozioni dei 6 finalisti: dai momenti di difficoltà di Mida e Holden alla crescita di Sarah. Petit: «Con Marisol ho trovato l'amore» - Amici, le emozioni dei 6 finalisti: dai momenti di difficoltà di Mida e Holden alla crescita di Sarah. Petit: «Con marisol ho trovato l'amore» - A un passo dalla finalissima di Amici che sabato 18 maggio decreta il vincitore o la vincitrice di quest'edizione tanto seguita e amata. Sono in sei a contendersi la coppa del vincitore: i ballerini D ...