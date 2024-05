Calciomercato Milan - piace Khéphren Thuram del Nizza Ma tra Furlani e l’Inter c’è di mezzo la Juventus

(Di sabato 18 maggio 2024)delprova a contendere il centrocampista, ma la… Sono diversi i centrocampisti in giro per l’Europa nel mirino delin vista della prossima sessione di. La dirigenza rossonera è al lavoro nell’individuare i profili giusti per rinforzare la rosa in estate. Inal campo, e non è certo una novità,parecchio. Il centrocampista classe 2001 del, fratello di quel Marcus che nella scorsa estate era vicino alma che poi è sbarcato al, è un elemento ...

La Juventus , dopo aver esonerato Allegri, penserà a ripartire con un nuovo progetto: ecco le ultime sul Calciomercato La Juventus dovrà ripartire senza Allegri e (probabilmente) con Thiago Motta in panchina. In attesa di ulteriori aggiornamenti a ...

Calciomercato Milan , partita la caccia al nuovo terzino destro : l’obiettivo principale di Moncada gioca nel Lille . Ecco chi è Il Milan sonda il mercato francese per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. La dirigenza ...

Calciomercato Milan , spunta un nome nuovo per il centrocampo : si tratta di Loic Etoga del Dijon. l’idea stuzzica Moncada Il Milan sarà chiamato a nuovi e importanti investimenti in vista della prossima sessione di Calciomercato . Quest’estate la ...

Il Milan spiazza tutti: nome a sorpresa per la panchina - Il milan spiazza tutti: nome a sorpresa per la panchina - Il milan continua la caccia al nuovo allenatore e spunta una candidatura inedita: c'è già stato il contatto telefonico ...

Il 6 giugno memorial sportivo per Vincenzo Orciuolo, Ruggiero e Riccardo Lorusso organizzato dal Milan Club Andria - Il 6 giugno memorial sportivo per Vincenzo Orciuolo, Ruggiero e Riccardo Lorusso organizzato dal milan Club Andria - Un momento di condivisione, di solidarietà, all'insegna dello sport e della sana competizione sportiva. E' in programma il prossimo giovedì 6 giugno, alle ore 19 presso l'Oratorio Salesiano di Andria, ...

Lazio, una porta per due - Lazio, una porta per due - Visualizzazioni: 14 Nella giornata di ieri è circolata la voce di un interesse del Leicester per il portiere greco della Lazio: Christos Mandas. Indice Lazio, una porta per due Mandas si è ritrovato t ...