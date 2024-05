Real Betis vs Real Sociedad – probabili formazioni

(Di sabato 18 maggio 2024) Domenica 19 maggio ilaccoglierà laal Benito Villamarin per una gara cruciale nella lotta per la qualificazione all’Europa League. Avendo raccolto 56 punti in 36 partite, i Verdiblancos arriveranno al fine settimana al settimo posto della Liga, mentre lasi trova un punto più avanti, in sesta posizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...

Calciomercato Juventus: il primo colpo arriva dal Real Madrid - Calciomercato Juventus: il primo colpo arriva dal real Madrid - Calciomercato Juventus - Ceballos, il tuttofare del real Madrid, potrebbe essere il primo acquisto per la nuova era Motta alla Juventus. Ecco tutti i dettagli.

Liga, pronostici trentasettesima giornata: partite domenica ore 19:00 - Liga, pronostici trentasettesima giornata: partite domenica ore 19:00 - Liga, il match più interessante è quello tra betis e real Sociedad. Situazione movimentata anche in zona salvezza: pronostici.

No al Milan no, vado al Barcellona: colpo a parametro zero | Manca solo l’ufficialità - No al Milan no, vado al Barcellona: colpo a parametro zero | Manca solo l’ufficialità - in scadenza di contratto con il real betis. Un parametro zero che faceva gola a molti club europei, tra cui anche il Milan, che ne stava monitorando la situazione, ma ora in netto svantaggio rispetto ...