La Francia lo ammette | l' Italia di Meloni l' ha sopravanzata al centro dell' Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) A un anno e mezzo dall'insediamento del governo presieduto da Giorgia, è tempo di bilanci. Quelli seri, non quelli ad usoa lotta politica interna. Niente fascismo vs antifascismo per intenderci, ma il rigore'analisi politologica e la pregnanza del senso storico. Probabilmente, uno sguardo dall'esterno è quel che ci vuole. Qualche giorno fa, su Le Figaro, Nicola Baverez, alto funzionario francese e acuto analista politico, si è cimentato nel non facile compito. Dopo aver riconosciuto all'il ruolo di «laboratorio politico» ove, non da oggi, si sperimentano nuove sintesi politiche, ha definito come «post-populista» il governo. «La linea politica seguita da Giorgia- scrive Bavarez- non è neo-fascista. Non è rivoluzionaria, ma conservatrice. Non ...