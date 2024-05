Svelato uno dei misteri sulla costruzione delle piramidi in Egitto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 maggio 2024) Ben 31dell’antico, comprese quelle del celebre complesso di Giza, potrebbero essere state originariamente costruite lungo un braccio ormai estinto del Nilo lungo 64 chilometri, che migliaia di anni fa sarebbe servito come autostrada per trasportare i materiali da. Risale al 2017 la scoperta dell’importante papiro nel porto di Wadi Al-Jarf, che ha rivelato come gli antichi egizi trasportavano i giganteschi blocchi di pietra calcarea e granito per costruire la Piramide di Cheope. I blocchi venivano spostati via fiume su zattere di legno legate con corde, evitando di trascinarlisabbia del deserto. L’enigmainL’enigma ha continuato, ad ogni modo, ad ...