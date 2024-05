La Protezione civile ha valutato che per domani , sabato 18 maggio , una nuova allerta meteo rossa e arancione in Veneto e allerta gialla in quattro regioni per rischio idraulico e idrogeologico.Continua a leggere

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 19 maggio: le regioni a rischio - Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 19 maggio: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, domenica 19 maggio, una allerta arancione su alcune aree di Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla in sette ...

Meteo in Veneto, è ancora allerta arancione - Meteo in Veneto, è ancora allerta arancione - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che conferma la fase di attenzione per criticità idraulica (allerta arancione) riferita al ...

Rischio incendi. Allerta arancione in tutta la Sicilia - Rischio incendi. allerta arancione in tutta la Sicilia - In tutta l’Isola è previsto un livello di allerta classificato come arancione. Non siamo ancora in estate ma già alcuni incendi estivi hanno interessato diverse parti della Sicilia tra i quali alcuni ...