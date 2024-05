L’Inter può passare a Oaktree | la situazione tra Zhang e Pimco

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 18 maggio 2024) La trattativa tra il proprietario del, l’imprenditore cinese Steven, e la società di investimenti, per un prestito che permettesse al presidente di Suning International di ripagare il debito che ha contratto con un altro fondo americano,, nel 2021, sarebbe fallita. Se non si dovesse trovare un’altra soluzione, lunedì 20 maggio la squadra nerazzurra passerà nelle mani di. All’alba di una delle stagioni più impegnative degli ultimi anni, con la partecipazione al nuovo formato della Champions League e del Mondiale per Club FIFA,si avvia verso un periodo di grande incertezza proprio quando le dirigenze delle principali squadre europee si stanno preparando per l’inizio delle trattative di calciomercato....