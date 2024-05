Swiatek regina di Roma | Sabalenka dominata nella finale degli Internazionali d’Italia

(Di sabato 18 maggio 2024) A differenza del tabellone maschile, impronosticabile fra assenze, infortuni e sconfitte contro pronostico, lafemminileha rispettato le attese dalla vigilia. Da una parte Iga, numero 1 al mondo, dall’altra Aryna, numero del ranking, le due tenniste più forti, concrete e continue in un circuito femminile fin troppo spesso altalenante. Nonostante l’alto livello delle due giocatrici, ladel Masters 1000 diè stata senza storia. In 1 ora e 30 minuti di gioco, Igaha vinto labattendo in 2 set Arynacon il punteggio di 6-2 / 6-3. Per ...

Swiatek regina di Roma per la terza volta: battuta la Sabalenka in due set - swiatek regina di Roma per la terza volta: battuta la Sabalenka in due set - Iga swiatek ottiene il suo terzo titolo agli Internazionali d’Italia a Roma. Il tabellone femminile della competizione sulla terra rossa italiana si conclude con la vittoria della numero uno del mondo ...

Swiatek vince gli Internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - swiatek vince gli Internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - Gli Internazionali di Roma hanno una sola regina: Iga swiatek. La polacca classe 2001 ha vinto ancora una volta la finale del torneo che si tiene sulla terra rossa della Capitale. Questa ...

Swiatek vince gli Internazionali d'Italia: battuta Sabalenka - swiatek vince gli Internazionali d'Italia: battuta Sabalenka - La n.1 del mondo, Iga swiatek, vince gli Internazionali BNL d’Italia. Battuta in finale e in due set la n.2 della WTA, Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-2, 6-3. Per la tennista polacca questo è ...