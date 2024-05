Vigilessa uccisa ad Anzola Emilia - il gip dispone la custodia cautelare in carcere per l’ex comandante Giampiero Gualandi

(Di sabato 18 maggio 2024) Il Gip del tribunale di Bologna Domenico Truppa ha disposto lainper, 62enne exdella polizia locale di, accusato del femminicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex. All’esito dell’udienza e dell’interrogatorio, il giudice ha quindi accolto la richiesta della Procura, che coordina le indagini dei carabinieri, ravvisando la gravità degli indizi a carico dell’indagato. Il fermo non è stato convalidato, perché non è stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga. Ma è stata comunque valutata l’esigenza. Il difensore di, Claudio Benenati, farà ricorso al tribunale della Libertà. Nell’udienza di convalida del ...

Dall'impegno in politica (nel Pd) a quello nel sociale passando per la passione per il proprio lavoro nella polizia locale , chi era Sofia Stefani , la 33enne, uccisa dall'ex comandante della polizia locale Giampiero Gualandi ad Anzola Emilia, in ...

Sofia Stefani , una ex vigilessa di 33 anni, è stata uccisa ieri pomeriggio da un colpo di pistola che l’ha colpita alla testa, in una stanza al piano terra della “Casa Gialla”, la sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, comune della ...

Sofia Stefani, ex vigilessa 33enne, è morta giovedì 16 maggio 2024, dopo essere stata colpita da un colpo di pistola. Al momento del decesso, Stefani si trovava nella sede del comando della polizia di ...

Il legale della 33enne: "Portata via una giovane vita che guarda al mondo con speranza. I familiari sono distrutti ma vogliono raggiungere verità e giustizia"

Il gip del tribunale di Bologna, Domenico Truppa, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giampiero Gualandi, 63enne ex comandante della polizia locale di anzola dell'Emilia, accusato ...