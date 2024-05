Gp Imola - Verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull in pole position a Imola nel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746. Verstappen , ...

Max Verstappen , su Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l’olandese ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris . Quarta e quinta le Ferrari di Charles ...

F1, GP Imola, Verstappen eguaglia Senna: "Non me l'aspettavo". Ferrari amara: Leclerc e Sainz ammettono i problemi - F1, GP Imola, verstappen eguaglia Senna: "Non me l'aspettavo". Ferrari amara: Leclerc e Sainz ammettono i problemi - Max verstappen al GP di Imola da umano torna ad essere sovraumano, passando dalle asperità delle prove libere al trionfo nelle qualifiche. Il campione di Red Bull ha conquistato infatti la pole ...

Max Verstappen in pole position al GP dell’Emilia Romagna 2024 - Max verstappen in pole position al GP dell’Emilia Romagna 2024 - Come Max verstappen ha conquistato la settima pole position consecutiva al GP dell’Emilia Romagna F1 2024. Max verstappen partirà ancora una volta dalla pole position nel GP dell’Emilia Romagna, la ...

Qualifiche Imola: doccia fredda per la Ferrari. Incognita consumo gomme per la SF-24 Evo - Qualifiche Imola: doccia fredda per la Ferrari. Incognita consumo gomme per la SF-24 Evo - La Ferrari nelle qualifiche di Imola si è vista precedere dal solito Max verstappen e dalle due McLaren di Piastri e Norris ...