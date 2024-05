L’affettuoso invito di Lady Gabriella e Re Carlo al Trooping the Colour dopo il lutto

(Di sabato 18 maggio 2024) Una giornata di emozioni contrastanti Il 18 maggio è un giorno toccante e riflessivo per, figlia del principe Michele di Kent e cugina di primo grado della regina Elisabetta. Segna quello che sarebbe stato il suo quinto anniversario di matrimonio con il suo defunto marito, Thomas Kingston. Ricordando Thomas Kingston Thomas Kingston è morto tragicamente all’età di 45 anni il 26 febbraio. La perdita ha lasciato un vuoto profondo nella vita di, ma lei ha trovato conforto nel sostegno sia della famiglia Windsor che dei parenti di Kingston. Un cerchio di sostegno e affetto Sulla scia di questa tragedia, i Windsor e la famiglia di Tom si sono stretti attorno a, fornendo una forte rete di amore e sostegno per aiutarla ad affrontare ...

Non è un periodo facile per Lady Gabriella Windsor . La donna, figlia del principe Michael di Kent, è rimasta vedova lo scorso febbraio. Una vera e propria tragedia, del tutto imprevista. Il marito Thomas Kingston, infatti, è stato trovato morto, ...

Lady Gabriella e l’affettuoso invito di re Carlo al Trooping the Colour - lady gabriella e l’affettuoso invito di re Carlo al Trooping the Colour - La parata annuale del prossimo 15 giugno potrebbe segnare la prima apparizione pubblica della reale, dopo il lutto che l’ha colpita lo scorso febbraio, quando il marito Thomas Kingston è stato tragica ...

Lady Gabriella Windsor: l’affettuoso gesto di Carlo e Camilla per consolarla dopo la perdita del marito - lady gabriella Windsor: l’affettuoso gesto di Carlo e Camilla per consolarla dopo la perdita del marito - Re Carlo ha dimostrato così il suo affetto per lady gabriella Windsor, a tre mesi dalla tragica scomparsa di Thomas Kingston. Leggi Amica.it ...

Jacques e Gabriella di Monaco, il gran ritorno all’Eliseo è… tutto diverso - Jacques e gabriella di Monaco, il gran ritorno all’Eliseo è… tutto diverso - I figli di Charlene e Alberto di Monaco erano stati da Macron nel 2018. Ora Jacques e gabriella sono tornati da "grandi". Leggi su Amica.it ...