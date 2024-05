Modena - giovane carabiniera umiliata in caserma La denuncia | un superiore le scrive in fronte Visto comandante La difesa | Nessun abuso di autorità

Giuseppe Carrino , 18 anni , è morto all’ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena , dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 5 aprile. Il ragazzo aveva avuto un incidente stradale in moto. A darne notizia è la stampa locale. ...

Giovane carabiniera umiliata in caserma, un superiore le scrive in fronte: “Visto comandante” - giovane carabiniera umiliata in caserma, un superiore le scrive in fronte: “Visto comandante” - La Procura ha aperto un fascicolo, i sindacati dei carabinieri: “Auspichiamo una ferma indagine, gesto molto grave” ...

SPRAY AL PEPERONCINO A SCUOLA, FASTIDI SIGNIFICATIVI PER DUE STUDENTESSE - SPRAY AL PEPERONCINO A SCUOLA, FASTIDI SIGNIFICATIVI PER DUE STUDENTESSE - Foto di copertina generica Spruzzano spray al peperoncino nel bagno delle scuole Medie Paoli di modena, causando sintomi di irritazione a cinque studenti. È accaduto ieri. Un episodio che ha reso nece ...

A Orzinuovi risuonano le note di «1001 flauti in piazza» - A Orzinuovi risuonano le note di «1001 flauti in piazza» - da modena, si sono riuniti in un’orchestra dalle dimensioni inusuali nell’anfiteatro dietro alla Rocca. Maglietta bianca e flauto tra le piccole dita, i giovani suonatori hanno incantato il pubblico ...