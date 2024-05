Maledizione Kane - Bayern Monaco chiude terzo | non potrà giocare e vincere neanche in Supercoppa

(Di sabato 18 maggio 2024) La sconfitta contro l’Hoffenheim nell’ultima giornata di Bundesliga ha condannato ilalposto. Complice la vittoria ai danni del Moenchengladbach, lo Stoccarda ha infatti effettuato il sorpasso proprio alla fine,ndo una stagione da sogno al secondo posto. All’apparenza un sorpasso inutile visto che il Bayer Leverkusen ha stravinto il campionato, ma invece può significare molto. A meno di miracoli del Kaiserlauten in finale di Coppa di Germania contro lo stesso Leverkusen, sarà infatti lo Stoccarda a disputare ladi Germania. Questo perché il posto della vincitrice della coppa nazionale (che sarebbe la stessa del campionato) verrebbe preso dalla seconda classificata. Poco male per i giocatori bavaresi, che negli ultimi anni ne hanno vinte tante. Ha qualcosa da ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 18 maggio , la finale di Europa League si avvicina e vedremo all’opera le due protagoniste, l’ Atalanta sul campo del Lecce alla ricerca di tre punti utili per il quinto posto contro una squadra già ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 18 maggio , la finale di Europa League si avvicina e vedremo all’opera le due protagoniste, l’ Atalanta sul campo del Lecce alla ricerca di tre punti utili per il quinto posto contro una squadra già ...

Ultima di campionato e della prima stagione senza titoli da 11 anni a questa parte per il Bayern Monaco , che significa anche il passo d’addio a Tuchel e ad un progetto che pare aver indebolito la squadra sulla strada verso il rinnovamento. La sfida ...

De Zerbi saluta il Brighton: "Sono triste, ora una pausa prima di decidere dove andare" - De Zerbi saluta il Brighton: "Sono triste, ora una pausa prima di decidere dove andare" - Nota ufficiale del Brighton che annuncia l'addio di Roberto De Zerbi. Lo stesso tecnico italiano, accostato ora al bayern monaco, ha commentato così la notizia. “Sono molto triste di lasciare il ...

UFFICIALE De Zerbi lascia il Brighton: dal Milan al Bayern, le possibili destinazioni - UFFICIALE De Zerbi lascia il Brighton: dal Milan al bayern, le possibili destinazioni - Il futuro di De Zerbi potrebbe essere sulla panchina di una big europea, vedi il bayern monaco da tempo interessato a lui e ancora senza il sostituto di Tuchel. Ma occhio anche al Manchester United, ...

Bundesliga, il Leverkusen sa solo vincere, l'Union si salva in extremis - Bundesliga, il Leverkusen sa solo vincere, l'Union si salva in extremis - Nel 34° turno di campionato arrivano anche i verdetti per l’Europa League, la Conference League e la zona retrocessione ...