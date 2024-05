Scontro nel centrodestra sulla bandiera Ue che Borghi Lega vuole eliminare dagli edifici pubblici Tajani | Ignorante

(Di sabato 18 maggio 2024) La campagna elettorale delle europee provoca frizioni interne ai partiti del. E al centro dello– in particolare trae Forza Italia – c’è, addirittura, laeuropea: la stessa che il senatore leghista Claudioitaliani. O meglio, lo stessoha annunciato di avere presentato un progetto di legge “per l’abrogazione della legge che ha introdotto l’obbligo di esposizione delladell’Unione Europea fuori e dentro gli“. Per il senatore della, candidato alle prossime elezioni europee, “laItaliana è una ...

Vezzano (La Spezia), 5 marzo 2024 – Si complica il quadro in vista delle elezioni comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno, in concomitanza con le Europee. Il partito ’Indipendenza’ lancia la lista civica ’Vezzano a destra’ e candida a sindaco ...

Scontro Tajani-Borghi-Vannacci sulla bandiera Ue. Il forzista: “Da ignoranti deriderla”. Il leghista: “La tenga pure come coperta” - scontro Tajani-Borghi-Vannacci sulla bandiera Ue. Il forzista: “Da ignoranti deriderla”. Il leghista: “La tenga pure come coperta” - Si scalda sulla bandiera Ue, la competition nel centrodestra in vista delle elezioni per Strasburgo. "Qualche ignorante, anche che concorre per il Parlamento europeo, si prende gioco della bandiera ...

Toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - Toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - Da un lato il centrodestra, che chiede di procedere in fretta con l ... Il botta e risposta sui tempi in ogni caso è solo l’ultimo capitolo dello scontro tra politica e magistrati sul caso ligure.

Scontro Leccese-Romito sul nuovo molo nel porto di Bari: “Snatura la città”. “No, è il futuro” - scontro Leccese-Romito sul nuovo molo nel porto di Bari: “Snatura la città”. “No, è il futuro” - Oggetto del contendere il progetto della nuova struttura foranea all’interno del porto per sviluppare la nautica da diporto: Romito, candidato del ...