(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Iltra l'e laper la guerra inè ora "al suo" e l'Europa non tornerà ad avere buoni rapporti con Mosca "per almeno una generazione". A dichiararlo è stato oggi il ministro degli Esteri russo Sergei, assicurando che a pensarla in questo modo non sono solo

Ucraina, Lavrov: "Conflitto tra Occidente e Russia al suo apice" - ucraina, Lavrov: "conflitto tra Occidente e Russia al suo apice" - "Dopo il fallimento della controffensiva ucraina, i Paesi occidentali hanno iniziato a diffondere la tesi, apertamente falsa, che non ci fermeremo in ucraina", ha dichiarato Lavrov durante la 32esima ...

"Qui è la tua casa, qui troverai pace": storia di un amore in fuga dalla guerra - "Qui è la tua casa, qui troverai pace": storia di un amore in fuga dalla guerra - Celebrato a Trani il matrimonio tra Svitlana e Antonio, lui pugliese, lei ucraina. La relazione nata prima del conflitto. Da un'intensa corrispondenza, alla richiesta di aiuto. Infine, l'unione. "In P ...

Il Covid,la guerra in ucraina e il conflitto in Medio Oriente, l'intelligenza artificiale delineano "un quadro complesso,che ha rimesso al centro due cose:la questione geopolitica e l'autonomia ...