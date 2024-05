Mattarella | Impegno contro dittature

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 18 maggio 2024) 19.00 L'aggressione all'Ucraina "ci richiama a un rinnovatoper la libertà ele". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, a Cassino per le celebrazioni dell'80mo anniversario della battaglia di Montecassino, assieme al presidente polacco, Duda. "Un'efficace cooperazione dell'Unione Europea in tema di difesa, in stretta sinergia con l'Alleanza atlantica, è elemento di garanzia della mutua sicurezza", ha aggiunto