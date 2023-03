Roma, due donne arrestate per la morte del bambino circonciso in casa. Denunciata anche la mamma (Di lunedì 27 marzo 2023) Svolta nel caso del bimbo nigeriano di soli 20 giorni morto dopo una circoncisione nella giornata di Venerdì 24 Marzo vicino a Roma, ieri infatti sono state arrestate due donne e la mamma del piccolo al momento risulta Denunciata a piede libero. Tutte e tre sono indagate per omicidio preterintenzionale dalla procura di Velletri. Per le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Svolta nel caso del bimbo nigeriano di soli 20 giorni morto dopo una circoncisione nella giornata di Venerdì 24 Marzo vicino a, ieri infatti sono stateduee ladel piccolo al momento risultaa piede libero. Tutte e tre sono indagate per omicidio preterintenzionale dalla procura di Velletri. Per le ... TAG24.

