Chi è il migliore imprenditore italiano? Il sondaggio di Ey

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – L’ideale è quello che mette al centro la valorizzazione delle persone, guarda all’innovazione del suo settore e presta attenzione all’impatto sociale e ambientale dell’attività che svolge. La sfida è aperta, perché il punto è accertare quanti davvero riescono nei fatti a garantire le tre principali caratteristiche emerse dall’indagine condotta da Ey Private, in collaborazione con Swg e realizzata in occasione del lancio della XXVII edizione del Premio L’dell’Anno ideato e promosso da Ey, leader mondiale nei servizi professionali per le aziende. Dal 16 aprile al 2 agosto sono aperte le candidature per il riconoscimento che, dal 1997, celebra gli imprenditori capaci di contribuire in modo significativo allo sviluppoda un punto di vista economico, ambientale e sociale. Possono ...