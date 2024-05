Libri | esce ‘A tavola con De Nittis Italien - peintr - gourmet e i suoi amici’ di Nino Vinella

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Presentato a Milano in anteprima nazionale il libro "Acon Dee,(e iamici)" del giornalista e scrittore, barlettano come il celebre artista, nella conferenza tenutasi in Palazzo Reale quale evento correlato alla mostra "Depittore della vita moderna" in svolgimento con successo di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.