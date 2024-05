(Di venerdì 10 maggio 2024) Le forze russe hannodiilcon l'Ucraina con gruppi di sabotaggio mentre si intensificavano i bombardamenti sulla città di Vovchansk,regione orientale di. Lo riferisce su Telegram il governatore diOleg Syniehubov affermando che i tentativi sono stati respinti e che le forze ucraine hanno "mantenuto le loro posizioni". "L'esercito russo ha intensificato i bombardamenti, in particolare sulla città di Vovchansk. Gli attacchi con lanciarazzi multipli, Mlrs e artiglieria sono andati avanti per tutta la", ha scritto.

nella notte è stata colpita in modo Massiccio l’Ucraina, in particolar modo a Kharkiv e Zaporizhzhia. Di rimando le forze di Kiev hanno attaccato un oleodotto nella regione di Azov. Nel mentre sul piano del dibattito internazionale si aspettano le ...

Nella notte Mosca ha cercato di sfondare confine a Kharkiv - nella notte Mosca ha cercato di sfondare confine a kharkiv - Le forze russe hanno cercato di sfondare il confine con l'Ucraina con gruppi di sabotaggio mentre si intensificavano i bombardamenti sulla città di Vovchansk, nella regione orientale di kharkiv. (ANSA ...

La loro casa è in fiamme: due feriti a Kharkiv, nel video macerie e roghi dell'attacco russo - La loro casa è in fiamme: due feriti a kharkiv, nel video macerie e roghi dell'attacco russo - Oleh Syniehubov, governatore della regione di kharkiv, ha detto che tre case residenziali sono state date alle fiamme e circa dozzine sono state danneggiate a seguito dell'attacco russo, che secondo ...

Guerra in Ucraina, la Germania fornirà missili Himars a Kiev. Attaccata una raffineria nella regione russa di Kaluga - Guerra in Ucraina, la Germania fornirà missili Himars a Kiev. Attaccata una raffineria nella regione russa di Kaluga - Guerra in Ucraina, le notizie in diretta di oggi 10 maggio. Putin, un solo carro armato (il piccolo T-34) per la parata sulla Piazza Rossa: tutte le risorse al fronte ...