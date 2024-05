Arriva un nuovo Primark a Torino | è già il secondo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il famosissimo brand di fast fashionapre il suonegozio. Si troverà nelurban district ‘To Dream’. Si trova nella periferia nord della città, ed è stato recentemente ampliato. Nel capoluogo piemontese era già presente un altro store, aperto dal novembre 2022 il negozio nel centro commerciale Le Gru.: la presenza italiana del brand Già dallo scorso anno il colosso del fast fashionaveva ribadito il suo impegno e attenzione per l’Italia. E lo aveva fatto con un investimento di 50 milioni di euro, che aveva permesso l’apertura di 5 nuovi negozi, permettendo la presenza nel nostro Paese di ben 20 store, su 443 totali nel mondo. Questa nuova apertura lo rende così il sedicesimo in totale. Il brand si trova ...

Efficacia e sicurezza, quali mutande assorbenti scegliere - Efficacia e sicurezza, quali mutande assorbenti scegliere - Altroconsumo aggiorna il test ogni due anni circa con nuovi prodotti. Le mutande assorbenti del test sono state acquistate tra 2020 e fine 2022; gli ultimi prodotti comprati sono stati testati tra ...

Primark apre a Torino e assume 150 persone. «Investiamo 10 milioni nell’urban district To Dream» - primark apre a Torino e assume 150 persone. «Investiamo 10 milioni nell’urban district To Dream» - Il nuovo negozio è il secondo di primark in Piemonte, dopo Shopville Le Gru di Grugliasco inaugurato nel 2022.

Nuove aperture a To Dream, non solo Primark: i negozi dello shopping e dove mangiare - Nuove aperture a To Dream, non solo primark: i negozi dello shopping e dove mangiare - Dal 9 maggio oltre all’inaugurazione di primark, sono arrivate tante nuove grandi firme nazionali e internazionali ...