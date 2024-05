Il pm avvisa Emiliano | pronte altre indagini

Michele Emiliano oggi in Commissione antimafia: tutti i nodi sul tavolo - Michele emiliano oggi in Commissione antimafia: tutti i nodi sul tavolo - È il giorno di Michele emiliano in Commissione antimafia. Il governatore regionale sarà audito in mattinata a Roma. Sul tavolo il caso Bari e ...

Regione Puglia, la rivolta di dirigenti e manager contro la rotazione annunciata da Emiliano: “Pronti ai ricorsi” - Regione Puglia, la rivolta di dirigenti e manager contro la rotazione annunciata da emiliano: “Pronti ai ricorsi” - emiliano si sente stretto in una tenaglia fra la necessità ... La chiave è anche nel protocollo dell’associazione per la legalità di Avviso pubblico, l’associazione di enti locali contro la corruzione ...

Caso Bari, Emiliano atteso in antimafia. Secretata l’audizione del procuratore Rossi - Caso Bari, emiliano atteso in antimafia. Secretata l’audizione del procuratore Rossi - Il procuratore generale Roberto Rossi è stato ascoltato dalla Commissione Parlamentare antimafia. L’audizione è stata secretata per non far trapelare informazioni su inchieste ancora in corso ...