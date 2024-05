Mattarella - l’omaggio alle vittime del terrorismo | Cercare la verità

Perché il 9 maggio è la giornata in memoria della vittime del terrorismo? Nel 2007 il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio come la giornata ufficiale per commemorare la memoria di tutte le vittime di terrorismo. Questa data specifica è stata scelta in ricordo della morte di Aldo Moro, leader della Democrazia ...

In Senato il ricordo vittime del terrorismo - studenti cantano inno d'Italia davanti a Mattarella (Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 In apertura della cerimonia di commemorazione delle vittime del terrorismo, in aula in Senato, il coro degli studenti del liceo scientifico Righi e del liceo classico Visconti di Roma ha intonato l'inno d'Italia ...