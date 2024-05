(Di venerdì 10 maggio 2024) Al campo dei Pini si sono trovate le under 15 femminili delle varie squadre regionali per unin cui lonazionale prende contatto con questa importante realtà. Le ragazze, alcune erano purtroppo assenti, si sono messe a disposizioneformato da Paolo Mandolini, selezione dell’under 15, dai collaboratori tecnici Stefano Diana, Matteo Marinelli e Veronica Antonucci. Sono state convocate: Antonella Genny, Nicole Arbuatti, Andrea Vittoria Giampechini (Villa Musone); Caterina Bellezze, Lucia Cartechini, Valery Coscarella, Chiara Fuso, Vittoria Gaglione, Lorena Leskaj, Irma Karmeshtna, Lucia Persichini, Gloria Rita, Lara Silvestri, Giulia Tomassoni (Maceratese); Sara Benyadou, Letizia Verdecchia (Pol. Mandolesi); Veronica Carelli, Aurora Censi, ...

Roma , 13 marzo 2024 – Dopo le medaglie vinte ai Mondiali Indoor di Atletica Leggera, l’Italia torna al lavoro per i prossimi impegni internazionali. Lo fanno gli Azzurri impegnati nelle staffette della 4×100 e della 4×400. L’ obiettivo sono gli ...

Marcell Jacobs non prenderà parte al raduno di staffette convocato da Filippo Di Mulo. Il Campione Olimpico dei 100 metri, pedina fondamentale del trionfo della 4×100 ai Giochi di Tokyo 2020 e dell’argento agli ultimi Mondiali, non si unirà al ...

Raduno dellUnder 15 femminile. Le promesse sotto esame dello staff tecnico azzurro - raduno dellUnder 15 femminile. Le promesse sotto esame dello staff tecnico azzurro - Le under 15 femminili delle squadre regionali si sono riunite a Macerata per un raduno con lo staff tecnico nazionale. Le ragazze convocate si sono messe a disposizione per questa importante occasione ...

Europeo, raduno di preparazione: 5 i giallorossi presenti tra i 28 convocati da Favo - Europeo, raduno di preparazione: 5 i giallorossi presenti tra i 28 convocati da Favo - I 28 convocati dal tecnico Massimiliano Favo, tutti classe 2007 ad eccezione di cinque 2008 (Camarda, Campaniello, Longoni, Natali e Inácio Piá), si ritroveranno lunedì 13 maggio presso il Centro ...

ITALIA U17 - Verso l'Europeo: i 28 convocati per il raduno di preparazione: c'è anche Samuele Ignacio Pià - ITALIA U17 - Verso l'Europeo: i 28 convocati per il raduno di preparazione: c'è anche Samuele Ignacio Pià - staff - Coordinatore delle Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Massimiliano Favo; Assistente allenatore: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: ...